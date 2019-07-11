Broward schools' district gets B grade

BROWARD COUNTY, Fla. - Broward County public schools, the sixth-largest school district in the nation and the second-largest in Florida, kept its B rating.
The Florida Department of Education released the 2018-19 school grades Thursday.
Here is the list of schools without a grade:
WEST BROWARD ACADEMY
SOMERSET ACADEMY MIRAMAR SOUTH
CHAMPIONSHIP ACADEMY OF DISTINCTION MIDDLE SCHOOL
CHAMPIONSHIP ACADEMY OF DISTINCTION HIGH SCHOOL
SOMERSET ACADEMY KEY CHARTER HIGH SCHOOL
CHAMPIONSHIP ACADEMY OF DISTINCTION OF WEST BROWARD
BRIDGEPREP ACADEMY BROWARD COUNTY
SOMERSET ACADEMY RIVERSIDE received F grades in 2017 and 2018
KIDZ CHOICE CHARTER SCHOOL
Here is the list of 10 schools with F grade:
OAKLAND PARK ELEMENTARY SCHOOL
DILLARD ELEMENTARY SCHOOL
WALKER ELEMENTARY SCHOOL (MAGNET)
BETHUNE MARY M ELEMENTARY SCHOOL
PARK RIDGE ELEMENTARY SCHOOL
PARK LAKES ELEMENTARY SCHOOL
BRIDGEPREP ACADEMY OF HOLLYWOOD HILLS
INNOVATION CHARTER SCHOOL
ALPHA INTERNATIONAL ACADEMY
NEW LIFE CHARTER ACADEMY
Here is the list of 34 schools with a D grade:
NORTH SIDE ELEMENTARY SCHOOL
BENNETT ELEMENTARY SCHOOL
COLBERT ELEMENTARY SCHOOL
DEERFIELD PARK ELEMENTARY SCHOOL
BROWARD ESTATES ELEMENTARY SCHOOL
WATKINS ELEMENTARY SCHOOL
TEDDER ELEMENTARY SCHOOL
WESTWOOD HEIGHTS ELEMENTARY SCHOOL
POMPANO BEACH ELEMENTARY SCHOOL
LAKE FOREST ELEMENTARY SCHOOL
CRESTHAVEN ELEMENTARY SCHOOL
BOULEVARD HEIGHTS ELEMENTARY
NORTHEAST HIGH SCHOOL
LAUDERHILL PAUL TURNER ELEMENTARY SCHOOL
LAUDERHILL 6-12
DR. MARTIN LUTHER KING MONTESSORI ACADEMY
VILLAGE ELEMENTARY SCHOOL
ROBERT C. MARKHAM ELEMENTARY
LAUDERDALE LAKES MIDDLE SCHOOL
CYPRESS ELEMENTARY SCHOOL
ORIOLE ELEMENTARY SCHOOL
ROYAL PALM ELEMENTARY SCHOOL
CORAL SPRINGS PK-8
PINEWOOD ELEMENTARY SCHOOL
PINES LAKES ELEMENTARY SCHOOL
CHARLES DREW ELEMENTARY SCHOOL
THURGOOD MARSHALL ELEMENTARY SCHOOL
SILVER LAKES ELEMENTARY SCHOOL
ROCK ISLAND ELEMENTARY SCHOOL
RENAISSANCE CHARTER SCHOOL AT PLANTATION
EAGLES NEST CHARTER ACADEMY
SOMERSET ACADEMY KEY MIDDLE SCHOOL
SOMERSET ACADEMY RIVERSIDE CHARTER MIDDLE SCHOOL
SOUTH BROWARD MONTESSORI CHARTER SCHOOL
Here is the list of 111 schools with a C grade:
DEERFIELD BEACH ELEMENTARY SCHOOL
POMPANO BEACH MIDDLE SCHOOL
HOLLYWOOD CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL
GULFSTREAM ACADEMY OF HALLANDALE BEACH
RIVERLAND ELEMENTARY SCHOOL
WEST HOLLYWOOD ELEMENTARY SCHOOL
SOUTH BROWARD HIGH SCHOOL
WILTON MANORS ELEMENTARY SCHOOL
STRANAHAN HIGH SCHOOL
CROISSANT PARK ELEMENTARY SCHOOL
ATTUCKS MIDDLE SCHOOL
BLANCHE ELY HIGH SCHOOL
DILLARD 6-12
HALLANDALE HIGH SCHOOL
OAKRIDGE ELEMENTARY SCHOOL
OLSEN MIDDLE SCHOOL
MCNICOL MIDDLE SCHOOL
NORTH ANDREWS GARDENS ELEMENTARY SCHOOL
MIRAMAR ELEMENTARY SCHOOL
PLANTATION MIDDLE SCHOOL
NORCREST ELEMENTARY SCHOOL
SUNLAND PARK ACADEMY
LARKDALE ELEMENTARY SCHOOL
STIRLING ELEMENTARY SCHOOL
PARKWAY MIDDLE SCHOOL
ORANGE BROOK ELEMENTARY SCHOOL
DRIFTWOOD ELEMENTARY SCHOOL
MEADOWBROOK ELEMENTARY SCHOOL
BROADVIEW ELEMENTARY SCHOOL
FLORANADA ELEMENTARY SCHOOL
NEW RIVER MIDDLE SCHOOL
DEERFIELD BEACH MIDDLE SCHOOL
STEPHEN FOSTER ELEMENTARY SCHOOL
PLANTATION ELEMENTARY SCHOOL
WILLIAM DANDY MIDDLE SCHOOL
LLOYD ESTATES ELEMENTARY SCHOOL
PALMVIEW ELEMENTARY SCHOOL
CORAL SPRINGS HIGH SCHOOL
MARGATE ELEMENTARY SCHOOL
SUNSHINE ELEMENTARY SCHOOL
NORTH FORK ELEMENTARY SCHOOL
PEMBROKE PINES ELEMENTARY SCHOOL
PLANTATION PARK ELEMENTARY
COCONUT CREEK ELEMENTARY SCHOOL
PLANTATION HIGH SCHOOL
CASTLE HILL ELEMENTARY SCHOOL
ANNABEL C. PERRY PK-8
FAIRWAY ELEMENTARY SCHOOL
HOLLYWOOD HILLS HIGH SCHOOL
COCONUT CREEK HIGH SCHOOL
DEERFIELD BEACH HIGH SCHOOL
BOYD H. ANDERSON HIGH SCHOOL
MIRAMAR HIGH SCHOOL
HOLLYWOOD PARK ELEMENTARY SCHOOL
APOLLO MIDDLE SCHOOL
SHERIDAN HILLS ELEMENTARY SCHOOL
CRYSTAL LAKE MIDDLE SCHOOL
PINES MIDDLE SCHOOL
PIPER HIGH SCHOOL
BANYAN ELEMENTARY SCHOOL
CORAL COVE ELEMENTARY SCHOOL
PASADENA LAKES ELEMENTARY SCHOOL
JAMES S. RICKARDS MIDDLE SCHOOL
NORTH LAUDERDALE PK-8
SOUTH PLANTATION HIGH SCHOOL
ATLANTIC WEST ELEMENTARY SCHOOL
HORIZON ELEMENTARY SCHOOL
BAIR MIDDLE SCHOOL
TAMARAC ELEMENTARY SCHOOL
FOREST HILLS ELEMENTARY SCHOOL
MORROW ELEMENTARY SCHOOL
RAMBLEWOOD ELEMENTARY SCHOOL
MAPLEWOOD ELEMENTARY SCHOOL
J. P. TARAVELLA HIGH SCHOOL
DAVIE ELEMENTARY SCHOOL
SEA CASTLE ELEMENTARY SCHOOL
WELLEBY ELEMENTARY SCHOOL
SILVER LAKES MIDDLE SCHOOL
QUIET WATERS ELEMENTARY SCHOOL
ENDEAVOUR PRIMARY LEARNING CENTER
PALM COVE ELEMENTARY SCHOOL
SAWGRASS ELEMENTARY SCHOOL
MONARCH HIGH SCHOOL
SILVER SHORES ELEMENTARY SCHOOL
EVERGLADES HIGH SCHOOL
COCONUT PALM ELEMENTARY SCHOOL
CHALLENGER ELEMENTARY SCHOOL
LIBERTY ELEMENTARY SCHOOL
NEW RENAISSANCE MIDDLE SCHOOL
SOMERSET ACADEMY VILLAGE CHARTER MIDDLE SCHOOL
SOMERSET PREPARATORY ACADEMY CHARTER SCHOOL AT NORTH LAUDERDALE
SOMERSET VILLAGE ACADEMY
SOMERSET PREPARATORY ACADEMY CHARTER HIGH AT NORTH LAUDERDALE
SOMERSET ACADEMY CHARTER HIGH SCHOOL MIRAMAR CAMPUS
RENAISSANCE CHARTER MIDDLE SCHOOL AT PINES
AVANT GARDE ACADEMY K-8 BROWARD
SOMERSET PINES ACADEMY
FRANKLIN ACADEMY COOPER CITY
CENTRAL CHARTER SCHOOL
NORTH BROWARD ACADEMY OF EXCELLENCE
ATLANTIC MONTESSORI CHARTER SCHOOL WEST CAMPUS
IMAGINE CHARTER SCHOOL AT NORTH LAUDERDALE ELEMENTARY
THE BEN GAMLA PREPARATORY ACADEMY
CHAMPIONSHIP ACADEMY OF DISTINCTION AT HOLLYWOOD
PARAGON ACADEMY OF TECHNOLOGY
SOMERSET ACADEMY POMPANO (K-5)
SUNSHINE ELEMENTARY CHARTER SCHOOL
INTERNATIONAL SCHOOL OF BROWARD
CHAMPIONSHIP ACADEMY OF DISTINCTION AT DAVIE
SOMERSET PREPARATORY CHARTER MIDDLE SCHOOL
RENAISSANCE CHARTER SCHOOLS AT PINES
Here is the list of 60 schools with a B grade:
DANIA ELEMENTARY SCHOOL
HOLLYWOOD HILLS ELEMENTARY SCHOOL
MCARTHUR HIGH SCHOOL
SUNRISE MIDDLE SCHOOL
COLLINS ELEMENTARY SCHOOL
HARBORDALE ELEMENTARY SCHOOL
MARGATE MIDDLE SCHOOL
TROPICAL ELEMENTARY SCHOOL
MCNAB ELEMENTARY SCHOOL
DRIFTWOOD MIDDLE SCHOOL
SANDERS PARK ELEMENTARY SCHOOL
PETERS ELEMENTARY SCHOOL
FORT LAUDERDALE HIGH SCHOOL
NOVA DWIGHT D. EISENHOWER ELEM
NOVA HIGH SCHOOL
NOVA BLANCHE FORMAN ELEMENTARY
NOVA MIDDLE SCHOOL
SHERIDAN PARK ELEMENTARY SCHOOL
MIRROR LAKE ELEMENTARY SCHOOL
SEMINOLE MIDDLE SCHOOL
JAMES S. HUNT ELEMENTARY SCHOOL
WESTPINE MIDDLE SCHOOL
FLAMINGO ELEMENTARY SCHOOL
CORAL SPRINGS MIDDLE SCHOOL
CENTRAL PARK ELEMENTARY SCHOOL
NOB HILL ELEMENTARY SCHOOL
WESTCHESTER ELEMENTARY SCHOOL
RAMBLEWOOD MIDDLE SCHOOL
WESTERN HIGH SCHOOL
RIVERSIDE ELEMENTARY SCHOOL
CORAL PARK ELEMENTARY SCHOOL
FOREST GLEN MIDDLE SCHOOL
SANDPIPER ELEMENTARY SCHOOL
SILVER RIDGE ELEMENTARY SCHOOL
WINSTON PARK ELEMENTARY SCHOOL
LYONS CREEK MIDDLE SCHOOL
PARK SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL
INDIAN TRACE ELEMENTARY SCHOOL
CHARLES W FLANAGAN HIGH SCHOOL
SAWGRASS SPRINGS MIDDLE SCHOOL
EAGLE RIDGE ELEMENTARY SCHOOL
TRADEWINDS ELEMENTARY SCHOOL
FOX TRAIL ELEMENTARY SCHOOL
PARKSIDE ELEMENTARY SCHOOL
DOLPHIN BAY ELEMENTARY SCHOOL
CORAL GLADES HIGH SCHOOL
MILLENNIUM 6-12 COLLEGIATE ACADEMY
FRANKLIN ACADEMY SUNRISE
RENAISSANCE CHARTER SCHOOL AT CORAL SPRINGS
BROWARD MATH AND SCIENCE SCHOOLS
IMAGINE SCHOOLS PLANTATION CAMPUS
RENAISSANCE CHARTER SCHOOL AT UNIVERSITY
SOMERSET ACADEMY CHARTER HIGH
HOLLYWOOD ACADEMY OF ARTS & SCIENCE
HOLLYWOOD ACADEMY OF ARTS AND SCIENCE MIDDLE SCHOOL
SOMERSET ACADEMY EAST PREPARATORY
BEN GAMLA CHARTER SCHOOL SOUTH BROWARD
EXCELSIOR CHARTER OF BROWARD
RISE ACADEMY SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
AVANT GARDE ACADEMY OF BROWARD
Here is the list of 68 schools with an A grade:
POMPANO BEACH INSTITUTE OF INTERNATIONAL STUDIES
BAYVIEW ELEMENTARY SCHOOL
SHERIDAN TECHNICAL COLLEGE
COOPER CITY ELEMENTARY SCHOOL
WILLIAM T. MCFATTER TECHNICAL COLLEGE
COOPER CITY HIGH SCHOOL
GLADES MIDDLE SCHOOL
BEACHSIDE MONTESSORI VILLAGE
ATLANTIC TECHNICAL COLLEGE
PIONEER MIDDLE SCHOOL
PEMBROKE LAKES ELEMENTARY SCHOOL
GRIFFIN ELEMENTARY SCHOOL
RIVERGLADES ELEMENTARY SCHOOL
EVERGLADES ELEMENTARY SCHOOL
CHAPEL TRAIL ELEMENTARY SCHOOL
COUNTRY ISLES ELEMENTARY SCHOOL
WALTER C. YOUNG MIDDLE SCHOOL
MARJORY STONEMAN DOUGLAS HIGH SCHOOL
COUNTRY HILLS ELEMENTARY SCHOOL
HAWKES BLUFF ELEMENTARY SCHOOL
TEQUESTA TRACE MIDDLE SCHOOL
EMBASSY CREEK ELEMENTARY SCHOOL
VIRGINIA SHUMAN YOUNG ELEMENTARY SCHOOL
SILVER TRAIL MIDDLE SCHOOL
EAGLE POINT ELEMENTARY SCHOOL
INDIAN RIDGE MIDDLE SCHOOL
SILVER PALMS ELEMENTARY SCHOOL
PANTHER RUN ELEMENTARY SCHOOL
LAKESIDE ELEMENTARY SCHOOL
FALCON COVE MIDDLE SCHOOL
CYPRESS BAY HIGH SCHOOL
GATOR RUN ELEMENTARY SCHOOL
SUNSET LAKES ELEMENTARY SCHOOL
PARK TRAILS ELEMENTARY SCHOOL
MANATEE BAY ELEMENTARY SCHOOL
COLLEGE ACADEMY AT BROWARD COLLEGE
WESTGLADES MIDDLE SCHOOL
HERON HEIGHTS ELEMENTARY SCHOOL
DISCOVERY ELEMENTARY SCHOOL
WEST BROWARD HIGH SCHOOL
BEN GAMLA CHARTER SCHOOL NORTH CAMPUS
FRANKLIN ACADEMY PEMBROKE PINES
SOMERSET NEIGHBORHOOD SCHOOL
IMAGINE SCHOOLS AT BROWARD
ATLANTIC MONTESSORI CHARTER SCHOOL
CHARTER SCHOOL OF EXCELLENCE
FRANKLIN ACADEMY F
RENAISSANCE CHARTER SCHOOL AT COOPER CITY
PEMBROKE PINES CHARTER ELEMENTARY SCHOOL
CITY/PEMBROKE PINES CHARTER MIDDLE SCHOOL
CORAL SPRINGS CHARTER SCHOOL
IMAGINE CHARTER SCHOOL AT WESTON
CITY/PEMBROKE PINES CHARTER HIGH SCHOOL
GREENTREE PREPARATORY CHARTER SCHOOL
SOMERSET ACADEMY
FRANKLIN ACADEMY PEMBROKE PINES HIGH SCHOOL
SOMERSET ACADEMY MIDDLE SCHOOL
SOMERSET ACADEMY DAVIE CHARTER SCHOOL
CHARTER SCHOOL OF EXCELLENCE AT DAVIE
EAGLES NEST MIDDLE CHARTER SCHOOL
NORTH BROWARD ACADEMY OF EXCELLENCE MIDDLE
SOMERSET ARTS CONSERVATORY
SOMERSET ACADEMY ELEMENTARY (MIRAMAR CAMPUS)
SOMERSET ACADEMY MIDDLE (MIRAMAR CAMPUS)
EVEREST CHARTER SCHOOL
BEN GAMLA CHARTER SCHOOL
BROWARD VIRTUAL FRANCHISE
PANACEA PREP CHARTER SCHOOL
Copyright 2019 by WPLG Local10.com - All rights reserved.