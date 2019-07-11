Miami-Dade celebrates school grades improving

MIAMI-DADE COUNTY, Fla. - Miami-Dade County Public Schools is celebrating the release of the 2018-19 school grades from the Florida Department of Education Thursday afternoon.
Schools Superintendent Alberto M. Carvalho made the announcement with members of the Miami-Dade School Board. For the second year in a row, MDCPS is an A-rated school district.
Carvalho also said there are no F-rated schools in Miami-Dade County. Earlington Heights Elementary School and five charter schools received a D grade. Eight schools received an incomplete.
The Florida Department of Education reported 63% of the schools in the state earned an A or a B grade.
The department also reported charter schools scored higher adding that about half of the charter schools earned an A grade this year.
Here is the list of 8 schools that received an incomplete:
FREDERICK R. DOUGLASS ELEMENTARY
LILLIE C. EVANS K-8 CENTER
FLORIDA CITY ELEMENTARY SCHOOL
MIAMI PARK ELEMENTARY SCHOOL
SOUTH HIALEAH ELEMENTARY SCHOOL
RONALD W. REAGAN/DORAL SENIOR HIGH SCHOOL
MIAMI NORLAND SENIOR HIGH SCHOOL
BOOKER T. WASHINGTON SENIOR HIGH
Here is the list of 5 charter schools with a D grade:
BEACON COLLEGE PREPARATORY
ASPIRA RAUL ARNALDO MARTINEZ CHARTER SCHOOL
BEACON COLLEGE PREP MIDDLE SCHOOL
PALM GLADES PREPARATORY ACADEMY HIGH SCHOOL
ARTS ACADEMY OF EXCELLENCE
Here is the list of 82 schools with a C grade:
MANDARIN LAKES K-8 ACADEMY
LENORA BRAYNON SMITH ELEMENTARY
ARCOLA LAKE ELEMENTARY SCHOOL
MAYA ANGELOU ELEMENTARY SCHOOL
GOULDS ELEMENTARY SCHOOL
ARCHCREEK ELEMENTARY SCHOOL
BUNCHE PARK ELEMENTARY SCHOOL
CAMPBELL DRIVE K-8 CENTER
CAROL CITY ELEMENTARY SCHOOL
CITRUS GROVE ELEMENTARY SCHOOL
COMSTOCK ELEMENTARY SCHOOL
CHARLES R DREW K-8 CENTER
PAUL LAURENCE DUNBAR K-8 CENTER
BENJAMIN FRANKLIN K-8 CENTER
GRATIGNY ELEMENTARY SCHOOL
HOLMES ELEMENTARY SCHOOL
KENSINGTON PARK ELEMENTARY SCHOOL
LAKEVIEW ELEMENTARY SCHOOL
LAURA C. SAUNDERS ELEMENTARY SCHOOL
LIBERTY CITY ELEMENTARY SCHOOL
JESSE J. MCCRARY, JR. ELEMENTARY SCHOOL
LORAH PARK ELEMENTARY SCHOOL
ROBERT RUSSA MOTON ELEMENTARY SCHOOL
COCONUT PALM K-8 ACADEMY
NORTH MIAMI ELEMENTARY SCHOOL
GATEWAY ENVIRONMENTAL K-8 LEARNING CENTER
AGENORIA S PASCHAL/OLINDA ELEMENTARY SCHOOL
DR. ROBERT B. INGRAM ELEMENTARY SCHOOL
ORCHARD VILLA ELEMENTARY SCHOOL
PARKVIEW ELEMENTARY SCHOOL
PARKWAY ELEMENTARY SCHOOL
KELSEY L. PHARR ELEMENTARY SCHOOL
PINE VILLA ELEMENTARY SCHOOL
RAINBOW PARK ELEMENTARY SCHOOL
RIVERSIDE ELEMENTARY COMMUNITY SCHOOL
SANTA CLARA ELEMENTARY SCHOOL
SHADOWLAWN ELEMENTARY SCHOOL
SOUTH DADE MIDDLE SCHOOL
DR. FREDERICA S. WILSON/SKYWAY ELEMENTARY SCHOOL
HUBERT O. SIBLEY K-8 ACADEMY
TROPICAL ELEMENTARY SCHOOL
FRANCES S. TUCKER ELEMENTARY SCHOOL
WEST HOMESTEAD K-8 CENTER
DR. HENRY W. MACK/WEST LITTLE RIVER K-8 CENTER
CARRIE P. MEEK/WESTVIEW K-8 CENTER
NATHAN B. YOUNG ELEMENTARY SCHOOL
CHARLES DAVID WYCHE, JR ELEMENTARY SCHOOL
GEORGIA JONES AYERS MIDDLE SCHOOL
ANDOVER MIDDLE SCHOOL
BROWNSVILLE MIDDLE SCHOOL
CAROL CITY MIDDLE SCHOOL
CITRUS GROVE MIDDLE SCHOOL
CUTLER BAY MIDDLE
HENRY H. FILER MIDDLE SCHOOL
HOMESTEAD MIDDLE SCHOOL
KINLOCH PARK MIDDLE SCHOOL
LAKE STEVENS MIDDLE SCHOOL
JOSE DE DIEGO MIDDLE SCHOOL
MADISON MIDDLE SCHOOL
HORACE MANN MIDDLE SCHOOL
MIAMI SPRINGS MIDDLE SCHOOL
NORLAND MIDDLE SCHOOL
NORTH DADE MIDDLE SCHOOL
COUNTRY CLUB MIDDLE SCHOOL
NORTH MIAMI MIDDLE SCHOOL
REDLAND MIDDLE SCHOOL
SHENANDOAH MIDDLE SCHOOL
WEST MIAMI MIDDLE SCHOOL
AMERICAN SENIOR HIGH SCHOOL
YOUNG MEN'S PREPARATORY ACADEMY
HIALEAH SENIOR HIGH SCHOOL
HOMESTEAD SENIOR HIGH SCHOOL
MIAMI CAROL CITY SENIOR HIGH
MIAMI CENTRAL SENIOR HIGH SCHOOL
MIAMI CORAL PARK SENIOR HIGH
MIAMI JACKSON SENIOR HIGH SCHOOL
MIAMI KILLIAN SENIOR HIGH SCHOOL
MIAMI NORTHWESTERN SENIOR HIGH
MIAMI SUNSET SENIOR HIGH SCHOOL
NORTH MIAMI BEACH SENIOR HIGH
NORTH MIAMI SENIOR HIGH SCHOOL
SOUTH MIAMI SENIOR HIGH SCHOOL
Here is the list of 15 charter schools with a C grade:
SUMMERVILLE ADVANTAGE ACADEMY
BRIDGEPREP ACADEMY SOUTH
BRIDGEPREP ACADEMY OF GREATER MIAMI
THEODORE R. AND THELMA A. GIBSON CHARTER SCHOOL
PALM GLADES PREPARATORY ACADEMY
SOMERSET OAKS ACADEMY
DOWNTOWN MIAMI CHARTER SCHOOL
BRIDGEPREP ACADEMY OF NORTH MIAMI BEACH
EVERGLADES PREPARATORY ACADEMY
SOMERSET PALMS ACADEMY
EXCELSIOR CHARTER ACADEMY
SPORTS LEADERSHIP AND MANAGEMENT (SLAM) CHARTER MIDDLE SCHOOL
SPORTS LEADERSHIP AND MANAGEMENT (SLAM) MIDDLE SCHOOL - NORTH CAMPUS
ASPIRA ARTS DECO CHARTER
EVERGLADES PREPARATORY ACADEMY HIGH SCHOOL
Here is the list of 105 schools with a B grade:
AUBURNDALE ELEMENTARY SCHOOL
DR. ROLANDO ESPINOSA K-8 CENTER
AVOCADO ELEMENTARY SCHOOL
BEL-AIRE ELEMENTARY SCHOOL
BISCAYNE ELEMENTARY SCHOOL
BISCAYNE GARDENS ELEMENTARY
VAN E. BLANTON ELEMENTARY SCHOOL
BOWMAN ASHE/DOOLIN K-8 ACADEMY
BRENTWOOD ELEMENTARY SCHOOL
JAMES H. BRIGHT ELEMENTARY/J.W. JOHNSON ELEMENTARY
BROADMOOR ELEMENTARY SCHOOL
W. J. BRYAN ELEMENTARY
CARIBBEAN K-8 CENTER
FIENBERG/FISHER K-8 CENTER
DR. WILLIAM A. CHAPMAN ELEMENTARY SCHOOL
COLONIAL DRIVE ELEMENTARY SCHOOL
CUTLER RIDGE ELEMENTARY SCHOOL
JOHN G. DUPUIS ELEMENTARY SCHOOL
EDISON PARK K-8 CENTER
CHRISTINA M. EVE ELEMENTARY SCHOOL
DAVID FAIRCHILD ELEMENTARY SCHOOL
FLAMINGO ELEMENTARY SCHOOL
GLORIA FLOYD ELEMENTARY SCHOOL
GOLDEN GLADES ELEMENTARY SCHOOL
GREYNOLDS PARK ELEMENTARY SCHOOL
GULFSTREAM ELEMENTARY SCHOOL
ENEIDA M. HARTNER ELEMENTARY SCHOOL
WEST HIALEAH GARDENS ELEMENTARY SCHOOL
HIBISCUS ELEMENTARY SCHOOL
MADIE IVES K-8 PREPARATORY ACADEMY
KINLOCH PARK ELEMENTARY SCHOOL
LEISURE CITY K-8 CENTER
LINDA LENTIN K-8 CENTER
WEST LAKES PREPARATORY ACADEMY
MIAMI HEIGHTS ELEMENTARY SCHOOL
MIAMI SHORES ELEMENTARY SCHOOL
MIAMI SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL
MARCUS A. MILAM K-8 CENTER
PHYLLIS R. MILLER ELEMENTARY SCHOOL
MORNINGSIDE K-8 ACADEMY
MYRTLE GROVE K-8 CENTER
NATURAL BRIDGE ELEMENTARY SCHOOL
NORLAND ELEMENTARY SCHOOL
BARBARA HAWKINS ELEMENTARY SCHOOL
NORTH COUNTY K-8 CENTER
NORTH HIALEAH ELEMENTARY SCHOOL
NORWOOD ELEMENTARY SCHOOL
DR. TONI BILBAO PREPARATORY ACADEMY
OAK GROVE ELEMENTARY SCHOOL
OJUS ELEMENTARY SCHOOL
OLYMPIA HEIGHTS ELEMENTARY SCHOOL
PALM LAKES ELEMENTARY SCHOOL
PALM SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL
DR. HENRY E. PERRINE ACADEMY OF THE ARTS
IRVING & BEATRICE PESKOE K-8 CENTER
PINE LAKE ELEMENTARY SCHOOL
HENRY E.S. REEVES ELEMENTARY SCHOOL
POINCIANA PARK ELEMENTARY SCHOOL
DR. GILBERT L. PORTER ELEMENTARY SCHOOL
REDLAND ELEMENTARY SCHOOL
ROCKWAY ELEMENTARY SCHOOL
SHENANDOAH ELEMENTARY SCHOOL
BEN SHEPPARD ELEMENTARY SCHOOL
SILVER BLUFF ELEMENTARY SCHOOL
SOUTH MIAMI HEIGHTS ELEMENTARY
SWEETWATER ELEMENTARY SCHOOL
SYLVANIA HEIGHTS ELEMENTARY SCHOOL
TREASURE ISLAND ELEMENTARY SCHOOL
PHYLLIS WHEATLEY ELEMENTARY SCHOOL
WHISPERING PINES ELEMENTARY SCHOOL
DR. EDWARD L. WHIGHAM ELEMENTARY SCHOOL
PAUL W. BELL MIDDLE SCHOOL
RUBEN DARIO MIDDLE SCHOOL
LAWTON CHILES MIDDLE SCHOOL
HAMMOCKS MIDDLE SCHOOL
HIALEAH MIDDLE SCHOOL
HIGHLAND OAKS MIDDLE SCHOOL
THOMAS JEFFERSON MIDDLE SCHOOL
JOHN F. KENNEDY MIDDLE SCHOOL
NAUTILUS MIDDLE SCHOOL
PALM SPRINGS MIDDLE SCHOOL
PALMETTO MIDDLE SCHOOL
PONCE DE LEON MIDDLE SCHOOL
JORGE MAS CANOSA MIDDLE SCHOOL
RICHMOND HEIGHTS MIDDLE SCHOOL
RIVIERA MIDDLE SCHOOL
ROCKWAY MIDDLE SCHOOL
ITECH@THOMAS A EDISON EDUCATIONAL CENTER
ALONZO & TRACY MOURNING SENIOR HIGH SCHOOL
WESTLAND HIALEAH SENIOR HIGH SCHOOL
G. HOLMES BRADDOCK SENIOR HIGH
CORAL GABLES SENIOR HIGH SCHOOL
HIALEAH-MIAMI LAKES SENIOR HIGH
DR. MICHAEL M. KROP SENIOR HIGH
HIALEAH GARDENS SENIOR HIGH SCHOOL
MIAMI BEACH SENIOR HIGH SCHOOL
MIAMI EDISON SENIOR HIGH SCHOOL
ROBERT MORGAN EDUCATIONAL CENTER
MIAMI PALMETTO SENIOR HIGH SCHOOL
MIAMI SPRINGS SENIOR HIGH SCHOOL
WILLIAM H. TURNER TECHNICAL ARTS HIGH SCHOOL
SOUTH DADE SENIOR HIGH SCHOOL
MIAMI SOUTHRIDGE SENIOR HIGH
SOUTHWEST MIAMI SENIOR HIGH
FELIX VARELA SENIOR HIGH SCHOOL
Here is the list of 24 charter schools with a B grade:
CORAL REEF MONTESSORI ACADEMY CHARTER
MIAMI COMMUNITY CHARTER SCHOOL
SOMERSET ACADEMY CHARTER ELEMENTARY SCHOOL (SOUTH HOMESTEAD)
THE CHARTER SCHOOL AT WATERSTONE
ACADEMIR CHARTER SCHOOL PREPARATORY
ACADEMIR PREPARATORY ACADEMY
SOMERSET ARTS ACADEMY
MATER INTERNATIONAL ACADEMY
DORAL INTERNATIONAL ACADEMY OF MATH AND SCIENCE
BRIDGEPREP ACADEMY OF VILLAGE GREEN
KEYS GATE CHARTER SCHOOL
MATER ACADEMY BAY ELEMENTARY
SOMERSET PREPARATORY ACADEMY SUNSET
LINCOLN-MARTI CHARTER SCHOOL HIALEAH CAMPUS
EXCELSIOR LANGUAGE ACADEMY OF HIALEAH
IMATER ACADEMY
ALPHA CHARTER OF EXCELLENCE
MIAMI COMMUNITY CHARTER MIDDLE SCHOOL
SPORTS LEADERSHIP OF MIAMI CHARTER HIGH SCHOOL
SOMERSET ACADEMY CHARTER HIGH SCHOOL (SOUTH HOMESTEAD)
KEYS GATE CHARTER HIGH SCHOOL
MIAMI COMMUNITY CHARTER HIGH SCHOOL
MIAMI ARTS CHARTER
MATER ACADEMY CHARTER HIGH
Here is the list of A schools:
AIR BASE K-8 CENTER FOR INTERNATIONAL EDUCATION
EUGENIA B. THOMAS K-8 CENTER
BOB GRAHAM EDUCATION CENTER
NORMAN S. EDELCUP/SUNNY ISLES BEACH K-8
NORMA BUTLER BOSSARD ELEMENTARY SCHOOL
BANYAN ELEMENTARY SCHOOL
DR. MANUEL C. BARREIRO ELEMENTARY SCHOOL
AVENTURA WATERWAYS K-8 CENTER
RUTH K. BROAD BAY HARBOR K-8 CENTER
ETHEL KOGER BECKHAM K-8 CENTER
BENT TREE ELEMENTARY SCHOOL
BLUE LAKES ELEMENTARY SCHOOL
CALUSA ELEMENTARY SCHOOL
GEORGE W. CARVER ELEMENTARY SCHOOL
CLAUDE PEPPER ELEMENTARY SCHOOL
COCONUT GROVE ELEMENTARY SCHOOL
CORAL GABLES PREPARATORY ACADEMY
CORAL PARK ELEMENTARY SCHOOL
CORAL REEF ELEMENTARY SCHOOL
CORAL TERRACE ELEMENTARY SCHOOL
CORAL WAY K-8 CENTER
CRESTVIEW ELEMENTARY SCHOOL
CYPRESS K-8 CENTER
DEVON AIRE K-8 CENTER
MARJORY STONEMAN DOUGLAS ELEM
AMELIA EARHART ELEMENTARY SCHOOL
EMERSON ELEMENTARY SCHOOL
EVERGLADES K-8 CENTER
FAIRLAWN ELEMENTARY SCHOOL
DANTE B. FASCELL ELEMENTARY SCHOOL
FLAGAMI ELEMENTARY SCHOOL
HENRY M. FLAGLER ELEMENTARY SCHOOL
FULFORD ELEMENTARY SCHOOL
HIALEAH GARDENS ELEMENTARY SCHOOL
JACK DAVID GORDON ELEMENTARY SCHOOL
JOELLA GOOD ELEMENTARY SCHOOL
SPANISH LAKE ELEMENTARY SCHOOL
GREENGLADE ELEMENTARY SCHOOL
CHARLES R HADLEY ELEMENTARY SCHOOL
JOE HALL ELEMENTARY SCHOOL
HIALEAH ELEMENTARY SCHOOL
VIRGINIA A BOONE-HIGHLAND OAKS SCHOOL
ZORA NEALE HURSTON ELEMENTARY SCHOOL
OLIVER HOOVER ELEMENTARY SCHOOL
HOWARD DRIVE ELEMENTARY SCHOOL
KENDALE ELEMENTARY SCHOOL
KENDALE LAKES ELEMENTARY SCHOOL
KENWOOD K-8 CENTER
KEY BISCAYNE K-8 CENTER
LAKE STEVENS ELEMENTARY SCHOOL
LEEWOOD K-8 CENTER
WILLIAM H. LEHMAN ELEMENTARY SCHOOL
TOUSSAINT L'OUVERTURE ELEMENTARY
LUDLAM ELEMENTARY SCHOOL
FRANK CRAWFORD MARTIN K-8 CENTER
WESLEY MATTHEWS ELEMENTARY SCHOOL
MEADOWLANE ELEMENTARY SCHOOL
MELROSE ELEMENTARY SCHOOL
ADA MERRITT K-8 CENTER
MIAMI GARDENS ELEMENTARY SCHOOL
MIAMI LAKES K-8 CENTER
NORTH BEACH ELEMENTARY SCHOOL
NORTH GLADE ELEMENTARY SCHOOL
NORTH TWIN LAKES ELEMENTARY SCHOOL
PALMETTO ELEMENTARY SCHOOL
PALM SPRINGS NORTH ELEMENTARY SCHOOL
PINECREST ELEMENTARY SCHOOL
REDONDO ELEMENTARY SCHOOL
JANE S. ROBERTS K-8 CENTER
ROYAL GREEN ELEMENTARY SCHOOL
ROYAL PALM ELEMENTARY SCHOOL
GERTRUDE K. EDELMAN/SABAL PALM
SCOTT LAKE ELEMENTARY SCHOOL
SEMINOLE ELEMENTARY SCHOOL
DAVID LAWRENCE JR. K-8 CENTER
ERNEST R. GRAHAM K-8 ACADEMY
DR. CARLOS J. FINLAY ELEMENTARY
SOUTH POINTE ELEMENTARY SCHOOL
JOHN I. SMITH K-8 CENTER
SNAPPER CREEK ELEMENTARY SCHOOL
N DADE CENTER FOR MODERN LANGUAGE
SOUTH MIAMI K-8 CENTER
SOUTHSIDE ELEMENTARY SCHOOL
SPRINGVIEW ELEMENTARY SCHOOL
E.W.F. STIRRUP ELEMENTARY SCHOOL
SUNSET ELEMENTARY SCHOOL
SUNSET PARK ELEMENTARY SCHOOL
TWIN LAKES ELEMENTARY SCHOOL
VILLAGE GREEN ELEMENTARY SCHOOL
VINELAND K-8 CENTER
MAE M. WALTERS ELEMENTARY SCHOOL
HENRY S. WEST LABORATORY SCHOOL
WINSTON PARK K-8 CENTER
HERBERT A. AMMONS MIDDLE SCHOOL
ARVIDA MIDDLE SCHOOL
MIAMI ARTS STUDIO 6-12 AT ZELDA GLAZER
GEORGE WASHINGTON CARVER MIDDLE SCHOOL
CUTLER BAY SENIOR HIGH SCHOOL
GLADES MIDDLE SCHOOL
HOWARD D. MCMILLAN MIDDLE SCHOOL
MIAMI LAKES MIDDLE SCHOOL
HIALEAH GARDENS MIDDLE SCHOOL
SOUTHWOOD MIDDLE SCHOOL
SOUTH MIAMI MIDDLE SCHOOL
W. R. THOMAS MIDDLE SCHOOL
LAMAR LOUISE CURRY MIDDLE SCHOOL
BIOTECH@RICHMOND HEIGHTS 9-12 HIGH SCHOOL
CENTER FOR INTERNATIONAL EDUCATION A CAMBRIDGE ASSOCIATE SCHOOL
TERRA ENVIRONMENTAL RESEARCH INSTITUTE
MAST@FIU
LAW ENFORCEMENT OFFICERS MEMORIAL HIGH SCHOOL
SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES-WOLFSON
YOUNG WOMENS PREPARATORY ACADEMY
SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES NORTH
DESIGN & ARCHITECTURE SENIOR HIGH
SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES - SOUTH
CORAL REEF SENIOR HIGH SCHOOL
JOHN A. FERGUSON SENIOR HIGH
MAST ACADEMY
MEDICAL ACADEMY FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY (M.A.S.T.) @ HOMESTEAD
SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES
JOSE MARTI MAST 6-12 ACADEMY
ARTHUR AND POLLY MAYS CONSERVATORY OF THE ARTS
MIAMI LAKES EDUCATIONAL CENTER
MIAMI SENIOR HIGH SCHOOL
SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES HOMESTEAD
INTERNATIONAL STUDIES PREPARATORY ACADEMY
I PREPARATORY ACADEMY
BARBARA GOLEMAN SENIOR HIGH
NEW WORLD SCHOOL OF THE ARTS
Here is the list of 204 charter schools with an A grade:
MATER ACADEMY
MATER GARDENS ACADEMY
SOMERSET ACADEMY (SILVER PALMS)
PINECREST ACADEMY (SOUTH CAMPUS)
RENAISSANCE ELEMENTARY CHARTER SCHOOL
ACADEMIR CHARTER SCHOOL WEST
ARCHIMEDEAN ACADEMY
SOMERSET ACADEMY CHARTER
PINECREST PREPARATORY ACADEMY
AVENTURA CITY OF EXCELLENCE SCHOOL
TRUE NORTH CLASSICAL ACADEMY
HIGHLY INQUISITIVE AND VERSATILE EDUCATION (HIVE) PREPARATORY SCHOOL
MATER ACADEMY OF INTERNATIONAL STUDIES
YOUTH CO-OP CHARTER SCHOOL
ISAAC: INTEGRATED SCIENCE AND ASIAN CULTURE ACADEMY
SOMERSET ACADEMY ELEMENTARY SCHOOL SOUTH MIAMI CAMPUS
PINECREST GLADES ACADEMY
DOWNTOWN DORAL CHARTER ELEMENTARY SCHOOL
DORAL ACADEMY OF TECHNOLOGY
DORAL ACADEMY
MATER ACADEMY EAST CHARTER
MIAMI CHILDREN'S MUSEUM CHARTER SCHOOL
SOMERSET ACADEMY AT SILVER PALMS
SOMERSET ACADEMY KENDALL
SOMERSET GABLES ACADEMY
BRIDGEPREP ACADEMY INTERAMERICAN CAMPUS
BEN GAMLA CHARTER SCHOOL
LINCOLN-MARTI CHARTER SCHOOL LITTLE HAVANA CAMPUS
LINCOLN-MARTI SCHOOLS INTERNATIONAL CAMPUS
ACADEMY FOR INTERNATIONAL EDUCATION CHARTER SCHOOL
MATER GROVE ACADEMY
MATER BRICKELL PREPARATORY ACADEMY
MATER ACADEMY MIAMI BEACH
PINECREST ACADEMY (NORTH CAMPUS)
PINECREST COVE ACADEMY
MATER ACADEMY AT MOUNT SINAI
SOMERSET ACADEMY BAY
SOMERSET ACADEMY CHARTER MIDDLE SCHOOL
ARCHIMEDEAN MIDDLE CONSERVATORY
MATER EAST ACADEMY MIDDLE SCHOOL
MATER ACADEMY CHARTER MIDDLE
SOMERSET ACADEMY CHARTER MIDDLE SCHOOL (SOUTH HOMESTEAD)
IMATER ACADEMY MIDDLE SCHOOL
PINECREST ACADEMY CHARTER MIDDLE SCHOOL
RENAISSANCE MIDDLE CHARTER SCHOOL
DORAL ACADEMY CHARTER MIDDLE SCHOOL
MATER ACADEMY BAY MIDDLE SCHOOL
MATER ACADEMY LAKES MIDDLE SCHOOL
DOCTORS CHARTER SCHOOL OF MIAMI SHORES
MATER GARDENS ACADEMY MIDDLE SCHOOL
INTERNATIONAL STUDIES CHARTER MIDDLE SCHOOL
MATER INTERNATIONAL PREPARATORY
SOMERSET ACADEMY CHARTER MIDDLE SCHOOL SOUTH MIAMI CAMPUS
ASPIRA LEADERSHIP AND COLLEGE PREPARATORY ACADEMY
ACADEMIR CHARTER SCHOOL MIDDLE
JUST ARTS AND MANAGEMENT CHARTER MIDDLE SCHOOL
SOMERSET ACADEMY BAY MIDDLE SCHOOL
INTERNATIONAL STUDIES CHARTER HIGH SCHOOL
DORAL PERFORMING ARTS & ENTERTAINMENT ACADEMY
MATER PERFORMING ARTS & ENTERTAINMENT ACADEMY
MATER ACADEMY LAKES HIGH SCHOOL
DORAL ACADEMY CHARTER HIGH SCHOOL
PINECREST GLADES PREPARATORY ACADEMY MIDDLE HIGH SCHOOL
MATER ACADEMY EAST CHARTER HIGH SCHOOL
SOMERSET ACADEMY CHARTER HIGH SCHOOL
DOWNTOWN DORAL CHARTER UPPER SCHOOL
PINECREST PREPARATORY ACADEMY CHARTER HIGH SCHOOL
LATIN BUILDERS ASSOCIATION CONSTRUCTION AND BUSINESS MANAGEMENT ACADEMY
YOUTH CO-OP PREPARATORY HIGH SCHOOL
CHARTER HIGH SCHOOL OF THE AMERICAS
IMATER PREPARATORY ACADEMY HIGH SCHOOL
CITY OF HIALEAH EDUCATION ACADEMY
ARCHIMEDEAN UPPER CONSERVATORY
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