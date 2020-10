México: Cártel Jalisco controlaba cárcel de alta seguridad

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

La oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Comisión Nacional de Derechos Humanos indicaron en un informe de noviembre de 2019 que el “autogobierno y cogobierno” de los penales mexicanos en general seguía siendo un problema porque no había “capacidad institucional suficiente para supervisar la gobernabilidad de los centros” y porque no se tenía en cuenta las estructuras de poder que existían en ellos.

"No sé cómo no se dieron porque cuando uno ve las condiciones deplorables en las que se encuentra el penal, llegas a la conclusión de que ahí pudo haber sucedido cualquier cosa”, agregó. Por eso se optó por dispersar a los reclusos y “sacarlos de su zona de confort”, agregó.

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.