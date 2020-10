Chile incentiva participación en plebiscito constitucional

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

La Constitución consagra “un estadio subsidiario que no puede proteger o garantizar ningún derecho social y eso se refleja hoy en día en el sistema de previsión, en el sistema de salud que es muy injusto y muy clasista y finalmente el Estado no puede invertir en nada porque cualquier cosa es vista como una competencia desleal frente al mercado”, señala Salinero.

(Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.