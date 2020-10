México conmemora Día de la Raza sin la estatua de Colón

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Sobre si la estatua debe volver a su sitio original, Sheinbaum respondió: “No digo que sí o que no, no creo que siquiera la jefa de gobierno tiene que tomar esa decisión sola, sino que se abra una reflexión”.

En el estado de Michoacán, en el occidente del país, una coalición de comunidades, en su mayoría purépechas, conmemoraron la fecha con bloqueos en caminos que van hacia sus territorios, y emitieron un comunicado en el que señalaron que “nosotros no fuimos descubiertos... nuestras tierras fueron invadidas y saqueadas, no descubiertas”.

