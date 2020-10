Cierran campañas en Bolivia, la gente se aprovisiona

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Las consecuencias económicas de la pandemia serán el principal desafío en el calendario electoral de Latinoamérica y supondrán una prueba para el liderazgo en la región. A la vez, proporcionará un terreno fértil para alternativas populistas”, comentó a The Associated Press, Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano desde Washington.

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.