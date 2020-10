La pandemia cierra escuelas y obliga a los niños a trabajar

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Valdez reportó desde El Alto, Bolivia, y Costa desde Tobatí, Paraguay. Contribuyeron con este reporte los periodistas de The Associated Press Tom Odula, en Nairobi, Kenia; Sheikh Saaliq en Nueva Delhi, India, y Christopher Sherman, en Ciudad de México.

Un día, Godoy descubrió que su hijo no había hecho sus exámenes. “Entonces le dije que me avise cuando tenga exámenes para no ir a trabajar esos días. Como sea, superaremos y arreglaremos, le dije”.

En Paraguay, los niños de 12 a 14 años solo pueden realizar “tareas ligeras” en las empresas familiares, mientras que los adolescentes de 15 a 17 pueden tener empleos que no figuren en la lista de las 26 “peores formas de trabajo infantil”, siempre que no interfieran con su educación escolar.

Al mirar trabajar a Mariana, Jonatan y sus otros hijos —y enviar a los niños mayores a las calles a vender sus productos—, Héctor Delgado, de 54 años, sabe lo que está en riesgo. “Para los estudiantes es una catástrofe el cierre del año escolar. No van a recuperar el tiempo y yo me esfuerzo para que ellos sean más que carpinteros”.

“Probablemente algunos niños deserten, tal vez no en primaria, pero los que salieron en sexto grado este año”, teme Hernández. “Ellos sí es muy probable que no continúen la secundaria. A ellos sí se les va a dificultar”.

Los mineros pagan un alquiler mensual al dueño de las tierras para excavar en busca de ámbar, y deben pagarlo tanto si encuentran como si no. Cuando Andrés no está en la mina, ayuda a un tío con el ganado, corta leña y quita maleza. En su tiempo libre vuelve a ser el niño que es, juega a las canicas y ríe.

Published: October 15, 2020, 9:13 am Updated: October 15, 2020, 9:53 am

Published: October 15, 2020, 9:13 am Updated: October 15, 2020, 9:53 am

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.