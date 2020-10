Puerto Rico se vuelve crucial en elecciones de EEUU

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Trump obtuvo recientemente el respaldo de la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, y el mes pasado prometió casi 13.000 millones de dólares en asistencia adicional para ayudar a la isla en labores de reconstrucción tras el paso del huracán María. Durante un mitin reciente en Florida, Trump declaró: “No voy a decir que soy lo mejor, pero estoy muy cerca de ser lo mejor que le haya sucedido alguna vez a Puerto Rico. Mas vale que voten por mí, Puerto Rico”. Muchos no tardaron en destacar que los habitantes de la isla no cuentan con ese derecho.

Republicanos y demócratas van por personas como Mediavilla en su intento por persuadir a los hispanos en Florida, que cuenta con la mayor población de puertorriqueños en Estados Unidos con casi 1,2 millones. Trump ganó ese estado en 2016 y prácticamente no podrá permanecer en la Casa Blanca si no lo hace de nuevo. El margen de diferencia en los sondeos está apretado y, ahora que a la campaña del mandatario le preocupa estar perdiendo el apoyo entre los votantes de los suburbios y los de mayor edad, los latinos de Florida se han vuelto fundamentales.

(Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.