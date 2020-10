Los panameños están listos para la reapertura de sus playas

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Esperamos que la economía se empiece a activar, que la gente empiece a bajar a las playas, pero ante todo siguiendo las normas de bioseguridad”, dijo a The Associated Press Diana Montoya, una mujer de 45 años que afanosamente limpiaba las ventanas de su restaurante “Mariscos de Darién”, uno de la veintena de sitios que ofrecen comidas y bebidas en Veracruz.

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.