AP Explica: ¿Cómo logró Chile su plebiscito constitucional?

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Lo más importante del plebiscito del domingo es la señal que dé la ciudadanía al sistema político respecto de su voluntad de un cambio estructural en el modelo social y en la forma de hacer política en que se permita mayor inclusión de sectores que han estado marginados de la política”, dijo a The Associated Press Claudia Heiss, jefa de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile.

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.