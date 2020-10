Exhuman restos de médico venezolano que será beatificado

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Sentada sobre el borde de una de las jardineras de la iglesia, Hulett recordó que la devoción a Hernández la inició a los 14 años cuando asegura que el médico se le apareció tras sufrir una apendicitis aguda. “Cuando se me apareció no sabía quién era. Creía que era un médico del hospital y después con el tiempo me enteré que era un santo que se presentó y me salvó”, agregó la ama de casa.

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.