Nuevo presidente de Bolivia asumirá el 8 de noviembre

Desde su exilio en Buenos Aires, Morales declaró a una radio local que esta semana definirá “cuándo y cómo” regresa a Bolivia. Todavía no se sabe el papel que jugará el expresidente, pero Arce dijo advirtió que no gobernará “a la sombra” de Morales tras su triunfo en primera vuelta con 53% de los votos.

