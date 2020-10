Bares y gimnasios de Buenos Aires ya pueden recibir público

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

En tanto, para acceder a los gimnasios -asediados por una crisis que ha ocasionado el cierre de unos 200- habrá que pedir turno y en sus instalaciones no podrán desarrollarse actividades de contacto físico. Esos lugares también deberán contar con ventilación que no consista en la recirculación de aire.

(Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.