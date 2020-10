Partido de Morales cambia reglas de Congreso a favor de Arce

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

El senador por el MAS Ciro Zabala explicó que se adecuaron los reglamentos para que el gobierno de Arce no tenga “trabas” con el poder Legislativo y pueda gobernar. “Esto no es una mala señal, es allanar el camino. No hemos hecho nada ilegal, es sólo un cambio administrativo”, sostuvo.

