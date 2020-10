BM: Latinoamérica menos golpeada por caída de remesas

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Durante el COVID-19 mexicanos que no enviaban dinero con frecuencia comenzaron a hacerlo”, explicó a la AP Manuel Orozco, experto en remesas y director del Center for Migration and Economic Stabilization de Creative Associates International, una organización no gubernamental con sede en Washington. Dijo que cerca de un millón más de mexicanos envió remesas, además del aumento de migrantes mexicanos.

(Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.