NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

Ante esta serie de hechos, el conductor del video aseguró que en protesta por haberle quitado la playa el Vaticano ha desconocido al presidente mexicano. Pero eso no ha ocurrido. Y Los Legionarios de Cristo es sólo una congregación, no el Vaticano en sí mismo.

“Con esta acción se procura que realicen las compras necesarias y puedan quedarse en casa para protegerse y evitar riesgos a su salud. Quienes cobran su pensión con tarjeta bancaria ya han recibido el adelanto de los meses marzo, abril, mayo y junio. El operativo de pago en efectivo en las 32 entidades inició el 26 de marzo y quienes no acudan al cobro de su pensión no serán suspendidos del programa”, dice un comunicado de la Secretaría de Bienestar publicado el 27 de marzo.

MEXICO CITY – CIUDAD DE MÉUn resumen de las historias e imágenes más populares pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

