Presidente de Perú enfrenta nuevo pedido de destitución

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Las acusaciones contra Vizcarra provienen de investigados por la fiscalía que buscan recibir beneficios por sus delaciones, pero deben probar sus acusaciones en un proceso que aún no empieza. Vizcarra es investigado porque los hechos ocurrieron antes de que asumiera la presidencia en 2018. De acuerdo con la ley peruana, no puede ser juzgado durante su mandato.

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.