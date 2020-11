OPS advierte sobre impacto del COVID-19 en la salud mental

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

La segunda ola de la pandemia que registra Europa deja en evidencia que aún cuando se haya aplanado la curva o bajado el contagio, el virus seguirá expandiéndose mientras no haya una vacuna y por eso los países deben seguir implementando medidas no farmacéuticas como el distanciamiento social, el uso de máscaras y la higiene de manos, de acuerdo con los expertos de la OPS.

La información de Chile corresponde a junio y julio, cuando el país sudamericano era uno de los más afectados en la región, con una cifra de contagio diario de 6.900 casos. En la actualidad los contagios se mantienen entre 1.000 a 1.500 diarios, con una positividad que bordea el 5%. No obstante, la OPS advirtió que los países no deben relajarse.

