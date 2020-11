NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

MEXICO CITY – CIUDAD DE MÉUn resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas, de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

Sólo un congresista demócrata ha dado su respaldo a Donald Trump

LA AFIRMACIÓN: Diversos demócratas han dado la espalda a Joe Biden tras anunciarse que resultó electo como el próximo presidente de Estados Unidos y respaldaron al actual mandatario Donald Trump.

LOS HECHOS: Sólo el congresista demócrata por Georgia, Vernon Jones, dio su respaldo a Trump, pero esto ocurrió desde abril y no tras los resultados de la elección del 3 de noviembre. Salvo él, ningún otro congresista demócrata ha apoyado a Trump.

Jones dio su respaldo a la reelección de Trump en abril y desde entonces ha dado su apoyo al actual mandatario, incluso tras los resultados de la elección del 3 de noviembre.

Sin embargo, una publicación del 8 de noviembre que ha sido compartida cientos de veces en las redes sociales, asegura incorrectamente que diversos “demócratas” han dado la espalda a Biden, el candidato electo, y han dado su apoyo a Trump. “Demócratas se le voltean a Biden y apoyan a Trump”, dice la publicación.

El 14 de abril Jones publicó en su cuenta de Twitter oficial una declaración pública en la que anunció que apoyaba de manera entusiasta la reelección de Trump.

El 24 de agosto Jones dio un discurso en la Convención del Partido Republicano para reiterar su respaldo a la reelección del presidente.

El 7 de noviembre Jones publicó un tuit dando su respaldo al actual mandatario una vez que se hizo público que Biden fue electo próximo presidente.

“Señor presidente, nosotros sabemos lo mucho que ama a Georgia y los ciudadanos de Georgia lo aman también... Pacíficamente vamos a demostrar que esta elección no le será robada”, escribió Jones.

A pesar de todo este respaldo a Trump, Jones aún milita en el Partido Demócrata y ha señalado que no renunciará ni a su cargo ni a su militancia. Jones es el único congresista demócrata que ha dado su respaldo a Trump.

— El periodista de la AP Rafael Cabrera verificó esta información.

Departamento de Seguridad Nacional de EEUU no anunció operación encubierta para evitar fraude electoral

LA AFIRMACIÓN: El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos anunció en un comunicado que marcó todas las papeletas electorales auténticas con “marcas de agua de isótopos no radiactivos” para identificar réplicas fraudulentas de las papeletas. De esta manera el DHS descubrió que el 80% de las más de 14 millones de papeletas que han revisado fallaron los controles de integridad.

LOS HECHOS: No hay comunicaciones oficiales del DHS donde se informe esa operación. Además, las autoridades ya han desacreditado el supuesto comunicado de la DHS anunciando la operación.

La AP realizó una búsqueda del supuesto comunicado anunciando la operación en los canales oficiales del DHS y no encontró ningún documento oficial que anuncie algún tipo de operación encubierta relacionada con marcas de agua y supuestas fallas en los controles de las papeletas.

En algunas publicaciones de las redes sociales también se señaló que la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) había realizado la operación encubierta. Otras más aseguran que fue la Agencia de Seguridad Cibernética y de Infraestructura (CISA, por sus siglas en inglés) la que estuvo involucrada en la operación. Pero ambas afirmaciones son incorrectas, pues no hay comunicados oficiales relacionados con dicha operación en ninguno de los canales oficiales de las agencias.

El 6 de noviembre Chris Krebs, director de la CISA, negó la veracidad del supuesto comunicado del DHS y de otras publicaciones relacionadas con la CISA. “No caigan en estos esfuerzos de confundir y socavar la confianza en las elecciones”, dice un tuit del funcionario acompañado de un documento en el que se explica por qué las afirmaciones carecen de fundamento.

“El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Agencia de Seguridad Cibernética y de Infraestructura (CISA) no diseñan ni auditan las papeletas, que son procesos gestionados por funcionarios electorales estatales y locales”, dice el documento.

Un video compartido en YouTube titulado “Exclusiva....45% DE LOS VOTOS DE BIDEN PODRÍAN SER FRAUDULENTOS” muestra al actor Carlos Garin hablando frente a la cámara asegurando que tiene en su poder un comunicado del DHS que confirma el fraude electoral.

La falsa comunicación del DHS citada en el video dice que el 80% de las más de 14 millones de papeletas que ha revisado fallaron los controles de integridad y que la mayor frecuencia de estas papeletas no marcadas proviene de Arizona y Michigan, donde más del 48% no contenían esa marca de agua. “Estos votos apoyan abrumadoramente al candidato demócrata Joseph Biden”, lee Garin a cámara.

El 7 de noviembre la AP anunció que el demócrata Joe Biden derrotó al presidente Donald Trump para convertirse en el 46to presidente de Estados Unidos. Biden se ofreció ante la nación como un líder que “no busca dividir sino unificar” a un país afectado por una histórica pandemia y una confluencia de tensiones económicas y sociales.

— La periodista de la AP Abril Mulato verificó esta información

Biden no admitió haber organizado el fraude más grande en la historia de Estados Unidos

LA AFIRMACIÓN: Un video difundido en las redes sociales asegura que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, admitió haber organizado el fraude más grande en la historia política del país.

LOS HECHOS: Las declaraciones de Biden fueron hechas para el podcast “Pod Save America”, el 24 de octubre y se sacaron de contexto. En la cita completa, el político dijo que los republicanos estaban haciendo todo lo posible para que los ciudadanos, especialmente los afroamericanos, no pudieran votar y eso, a su juicio, era “la organización de fraude electoral más extensa y amplia en la historia de la política estadounidense”.

Un vídeo que ha sido ampliamente difundido en las redes sociales asegura erróneamente que Biden admitió antes de la elección presidencial del 3 de noviembre haber organizado el más grande fraude electoral en la historia política de Estados Unidos para impedir la reelección del presidente Donald Trump. Pero eso es incorrecto.

“Biden declaró, sin retractarse, que creó junto con su equipo la organización más extensa e inclusiva en la historia política estadounidense”, dice la conductora del video difundido en las redes sociales.

Sin embargo, la grabación fue sacada de contexto. Segundos antes, Biden dijo que las personas debían planear bien cómo y cuándo debían votar, pues podía complicarse.

“Los republicanos están haciendo todo lo que pueden hacer para hacer difícil que la gente vote, particularmente para la gente de color”, dijo segundos antes de la frase sacada de contexto.

En el mismo video se asegura que en Michigan se cometió fraude. Sin embargo, el sitio web de la Secretaría de Estado de Michigan nunca ha dejado de mostrar a Biden como ganador en el estado desde el 5 de noviembre.

En el video también se muestran casos de supuestas boletas a favor de Trump que fueron quemadas o tiradas en una carretera. Pero eso también es incorrecto.

La AP documentó, con información de las autoridades, que las supuestas boletas quemadas en Virginia en realidad eran boletas de muestra, pues no tenían códigos de barras como sí tienen las originales.

“Un ciudadano preocupado compartió un video con nosotros que aparentemente muestra a alguien quemando papeletas. No son boletas oficiales, son boletas de muestra”, dijo el gobierno de la ciudad de Virginia Beach en un comunicado emitido el martes 3 de noviembre.

En el caso de las boletas enviadas por correo y que aparecen en una fotografía tiradas en una carretera la foto data de 2018 y se tomó en New Jersey.

— Rafael Cabrera

Video no revela “fraude” a favor de demócratas en conteo de votos en Atlanta

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra a una persona cometiendo un “fraude” a favor del partido demócrata mientras cuenta boletas electorales en Atlanta, Georgia.

LOS HECHOS: Regina Waller, vocera del condado de Fulton, en Georgia, dijo a The Associated Press que en el video la persona aparece “meramente llevando a cabo labores de revisión” de las boletas electorales y que “nada irregular” sucede en la grabación.

Desde el 3 de noviembre por la noche trabajadores en el condado de Fulton, donde se ubica la ciudad de Atlanta, en Georgia, comenzaron el conteo de las boletas electorales.

El condado de Fulton habilitó las instalaciones del centro deportivo llamado State Farm Arena para recibir y contabilizar las boletas electorales de los comicios en los que se votó para renovar la presidencia y asientos en la Cámara de Representantes y el Senado estadounidenses.

Distintos medios de comunicación transmitieron imágenes en vivo del proceso de conteo de votos. Una publicación que circula en Facebook y que contiene un fragmento de una de las transmisiones hechas por internet, afirma erróneamente que el video muestra a una persona dañando una boleta electoral y cometiendo “fraude” a favor de los demócratas.

En el fragmento del video, de 2 minutos y 20 segundos de duración, aparecen dos personas frente a una mesa mientras abren sobres amarillos y revisan la documentación dentro de éstos.

Este fragmento fue capturado por una persona que observaba la transmisión desde una pantalla de televisión en un sitio no especificado. En la grabación se escucha la voz de una mujer diciendo en inglés que las dos personas que aparecen en el fragmento hacen “trampa” en el conteo de votos.

Este video ha sido compartido más de 1.000 veces en las redes con un texto en español que dice: “El fraude corruptor de los demócratas”.

Waller, dijo a la AP que la persona que trabaja en el conteo de boletas que aparece en la grabación está llevando a cabo labores de revisión. “Las boletas enviadas por correo llegan en dos sobres. Los revisores abren el primer sobre y después remueven el segundo sobre. Una vez que el sobre en el interior ha sido removido, el revisor extrae la boleta y la desdobla”, dijo Waller después de que la AP le envió el video en el correo electrónico.

Al cuestionarla sobre las afirmaciones de “trampa” y “fraude” que usuarios han hecho al compartir el video, la vocera dijo: “Hasta donde yo sé, nada irregular está sucediendo en el video. La persona está meramente llevando a cabo labores de revisión”.

— El periodista de la AP Marco Martínez Chacón verificó esta información

Presidente mexicano no dijo que hubo fraude en las elecciones de Estados Unidos

LA AFIRMACIÓN: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sugirió que en las elecciones de Estados Unidos hubo fraude contra Donald Trump, por eso no felicitó al presidente electo Joe Biden cuando se anunció su victoria en los comicios.

LOS HECHOS: El mandatario explicó que esperaría a que las cuestiones legales se resolvieran para felicitar al ganador de las elecciones estadounidenses.

Luego de que el 7 de noviembre se declarara vencedor de la elección presidencial estadounidense al demócrata Joe Biden, diversos líderes mundiales lo felicitaron por su victoria. Pero los mandatarios de Brasil y México, los dos países más grandes de América Latina, optaron por no hacerlo.

Mientras Jair Bolsonaro guardó silencio, López Obrador dijo que por prudencia política esperaría hasta que se resolvieran las revisiones judiciales sobre la votación, pero nunca dijo ni sugirió que hubo un fraude.

“Acerca de las elecciones en Estados Unidos vamos nosotros a esperar a que se terminen todos los asuntos legales. No queremos ser imprudentes. No queremos actuar a la ligera y queremos ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos y respetuosos del derecho ajeno. Queremos esperar a que legalmente se resuelva el asunto de la elección en Estados Unidos”, dijo el presidente mexicano en conferencia de prensa.

Desde que se anunció la victoria de Biden, usuarios de Twitter comentaron erróneamente que el presidente López Obrador señaló que hubo un fraude contra Trump en las elecciones estadounidenses.

Uno de ellos fue el periodista Loret de Mola quien dijo: “Ya le salió defensor a Trump. El presidente de México sugiere que a Trump le hicieron fraude y le están aplicando la cargada”, se lee en un tuit suyo publicado el 7 de noviembre.

Debido a que la falsa afirmación ha sido replicada por otros usuarios en los últimos días, Infodemia, la web oficial del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano para desmentir noticias falsas, la desmintió el martes 10 de noviembre.

A mediados de año, el presidente de México enfureció a muchos en su país y en el Partido Demócrata de Estados Unidos cuando hizo su primer viaje al extranjero como presidente para reunirse con Trump y celebrar la promulgación del nuevo acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. La razón: López Obrador no se reunió con Biden ni con su equipo de campaña durante ese viaje.

Tras evitar felicitar a Joe Biden por su victoria, López Obrador fue nuevamente criticado por congresistas demócratas y políticos de su propio país, quienes han expresado su preocupación por la política de México hacia Estados Unidos. Aun así, el presidente mexicano asegura tener una buena relación con Biden.

“No queremos tampoco que en nuestros asuntos haya injerencia. Tenemos muy buena relación con Trump, que ha sido de respeto, y no tenemos problemas con el candidato demócrata Biden. Esperemos que las autoridades resuelvan. No vamos a actuar con imprudencia porque no somos jueces”, reiteró el presidente mexicano en conferencia de prensa el 9 de noviembre.

— Abril Mulato

Foto no muestra pancarta con insultos contra el cristianismo en celebraciones por triunfo de Biden

LA AFIRMACIÓN: Una pancarta con insultos contra Jesucristo fue colocada cerca de la Casa Blanca durante las celebraciones espontáneas por el triunfo del candidato presidencial demócrata estadounidense, Joe Biden, en Washington, D.C.

LOS HECHOS: La imagen fue recortada de forma engañosa para afirmar que manifestantes que celebraron el triunfo de Biden en la capital estadounidense colocaron una pancarta con insultos contra Jesucristo cerca de la Casa Blanca. Imágenes capturadas por The Associated Press durante el evento muestran que, en realidad, se trata de dos pancartas, con mensajes distintos y ninguna contiene insultos contra el cristianismo.

LOS HECHOS: El 7 de noviembre The Associated Press reportó que, de acuerdo con el conteo de votos reportados por los estados en la unión americana, el candidato presidencial demócrata, Joe Biden, había vencido al presidente republicano, Donald Trump, en las elecciones del 3 de noviembre.

De forma espontánea, grupos de simpatizantes de Biden se congregaron en las avenidas principales de distintas ciudades de Estados Unidos para celebrar el triunfo del demócrata.

En Washington, D.C., imágenes transmitidas por medios estadounidenses y fotografías capturadas por The Associated Press mostraron a una multitud congregada sobre el sitio llamado “Black Lives Matter Plaza”, en la Calle H y la Calle 16.

Este sitio fue nombrado “Black Lives Matter Plaza” por la autoridades de la capital estadounidense en junio en medio de las protestas por la muerte en Minneapolis a manos de un policía blanco de George Floyd, un ciudadano afroestadounidense.

Una publicación que circula en Facebook afirma falsamente que una fotografía muestra una pancarta con insultos contra Jesucristo colocada frente a una barrera instalada en el perímetro del Parque Lafayette, al norte de la Casa Blanca, en medio de las manifestaciones por los comicios presidenciales.

Pero de acuerdo con imágenes capturadas por el fotógrafo de The Associated Press, J. Scott Applewhite, sobre la barrera no fue colocada una pancarta con insultos contra el cristianismo y, en realidad, se trata de pancartas con mensajes distintos que no incluyen ofensas a Jesucristo.

Las imágenes capturadas por Applewhite muestran que sobre la barrera fue colocada una pancarta que dice “Que se jo... tu barrera”, en referencia a la barrera instalada en el perímetro del Parque Lafayette.

Otra pancarta, colocada justo a un costado de la que contiene ofensas contra la barrera de protección, contiene un mensaje que dice: “Jesús sabe que Black Lives necesita más que sus oraciones y pensamientos”.

La publicación en Facebook recortó una imagen que muestra a ambas pancartas, con los dos mensajes distintos, empalmándose, para afirmar falsamente que en las celebraciones se insultó al cristianismo.

Otras pancartas colocadas sobre la barrera contienen mensajes contra Trump, como una que contiene la leyenda “¡Estás despedido!”, con imágenes del rostro del magnate y en alusión a la frase que el presidente repetía cuando encabezaba su reality show “The Apprentice”.

Durante las campañas, diversos usuarios pro-Trump compartieron en las redes sociales afirmaciones falsas que distorsionan las posturas en torno al aborto y al cristianismo de Biden y su compañera de fórmula presidencial, Kamala Harris.

— Marco Martínez Chacón

