México supera un millón de contagios de COVID-19 confirmados

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Las más recientes medidas puestas en marcha por las autoridades capitalinas incluyen el cierre de bares y cantinas, así como la restricción de horarios de negocios en espacios cerrados como restaurantes y gimnasios. Sin embargo, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum no descartó que, de no corregirse la tendencia al alza de la epidemia, las restricciones sean reforzadas y ampliadas.

(Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.