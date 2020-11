Brasileños ignoran a candidatos de Bolsonaro en elección

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Los resultados muestran un debilitamiento de Bolsonaro y la posibilidad de que crezca la oposición”, dijo a The Associated Press Mauricio Santoro, politólogo de la Universidad del Estado de Río de Janeiro.

Pero los pobres resultados de los candidatos apoyados por Bolsonaro exhibieron la flaqueza del presidente, quien probablemente intentará ser reelegido en 2022, según analistas consultados por The Associated Press. Apenas dos de los siete postulantes a alcaldes consiguieron un lugar en la segunda vuelta.

Bolsonaro, quién no está afiliado a ninguna fuerza tras haber abandonado el Partido Social Liberal (PSL) en 2019, había prometido que no se involucraría en la campaña, pero en las últimas semanas hizo un tibio proselitismo en las redes sociales por una decena de candidatos. Dijo que buscaba “dar una pequeña fuerza” a sus elegidos.

Published: November 16, 2020, 9:47 am Updated: November 16, 2020, 9:56 am

