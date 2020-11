Huracán Iota azota Nicaragua y Honduras el tras paso de Eta

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Los periodistas de The Associated Press Christopher Sherman en la Ciudad de México y Manuel Rueda en Bogotá, contribyeron a este desapacho.

Las agencias de ayuda tenían problemas para localizar a sus contactos locales y el gobierno dijo en un comunicado que al menos 35 localidades del este y el norte no tenían servicio telefónico. El Ministerio de Comunicaciones de Nicaragua explicó que el proveedor de telefonía e internet Columbus Networks no operaba por las inundaciones en la ciudad costera de Puerto Cabezas, también conocida como Bilwi.

En Nicaragua, a donde la tormenta llegó el lunes en la noche como huracán de categoría 4, el alcance de los daños no estaba claro porque gran parte de la región afectada no tenía electricidad ni servicio de teléfono o internet, y los fuertes vientos obstaculizaron las transmisiones por radio. Iota tocó tierra a apenas 25 kms (15 millas) al sur del lugar donde lo hizo Eta, también de categoría 4, el 3 de noviembre.

