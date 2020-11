Chile: protestas en reclamo de la renuncia de Piñera

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Los manifestantes "que son pocos, esas 400 personas que se convocan acá en el centro de Santiago y en algunas regiones y que generan graves desórdenes públicos, esas personas no creen en la democracia”, señaló Galli. “Las personas que salen, que destruyen, que cometen desórdenes públicos no creen en el resultado democrático” del plebiscito del 25 de octubre donde el 78% de los chilenos se manifestó a favor de una nueva constitución para reemplazar a la heredada por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.