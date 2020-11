Cuba: tras desalojo de artistas, otros piden explicaciones

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Vino una ambulancia primero a llevarse a un enfermo que había ahí y no quiso salir, y la ambulancia se fue. Después vino la brigada (policía) y le dijo: ‘Venimos en paz. Si no abren le vamos a cerrajar (romper) la puerta’, y como no abrieron, cerrajaron la puerta y los montaron a todos en los carros (autos) y se los llevaron”, comentó a la AP Rafaela Osorio, una jubilada y vecina de 70 años que vio lo ocurrido.

Cubadebate aseguró que no se violó ningún derecho de los jóvenes. Vecinos del lugar que hablaron con la AP dijeron que se usó la fuerza pero no hubo maltratos personales.

