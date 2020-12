Ladrones de banco atacan otra localidad en Brasil

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

El periodista de The Associated Press, Marcelo Silva de Sousa, contribuyó a este despacho.

“Esto no sucede sin planificación”, dijo Thyone a The Associated Press por teléfono. “Es una nueva demostración de que todo está planificado. Piensan en el lugar y el momento”.

Published: December 2, 2020, 7:21 am Updated: December 2, 2020, 9:14 am

Published: December 2, 2020, 7:21 am Updated: December 2, 2020, 9:14 am

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.