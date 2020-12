OPS: la vacuna está más cerca, pero la pandemia sigue

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Aún tenemos un camino por recorrer”, dijo Marcos Espinal, el director del departamento de Enfermedades Transmisibles de la OPS. “Aún no hemos llegado al final del túnel”, aseguró tras explicar que la vacuna no estará disponible para todos en lo inmediato y por lo tanto es necesario seguir manteniendo las medidas de higiene y distanciamiento recomendadas.

Los otros países que ya han firmado contrato con Pfizer para adquirir su vacuna son Costa Rica, Ecuador, Panamá y Perú, dijo Castillo, la portavoz de los laboratorios, tras indicar que los detalles de cada caso no han sido revelados. Indicó, no obstante, que México podría recibir las primeras dosis antes de que termine el año, y el resto de los países en el transcurso de 2021.

