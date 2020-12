Maduro busca fortalecer su control a través de elecciones

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Abrams dijo que también espera que el amplio apoyo internacional a la oposición venezolana se mantenga firme a pesar de los esfuerzos del gobierno de Maduro por socavar la democracia. “Han hecho todo lo posible para asegurarse de que ésta no sea una elección libre”, dijo. “En cambio, estamos obteniendo una elección que no merece ser llamada elección”.

En la consulta, que se realizará entre el 7 y 12 de diciembre de manera digital, se le preguntará a la población si está a favor de exigir el “cese de la usurpación” de la presidencia de Maduro y de hacer gestiones en la comunidad internacional para rescatar la democracia y atender la crisis humanitaria. La consulta, impulsada por organizaciones civiles, no contará con ninguna auditoría ni observación independiente y no tendrá validez legal.

“Todo indica que él (Maduro) va a lograr lo que siempre ha buscado que es tener control total, autoritario, hegemónico de todas las instituciones del país”, dijo a The Associated Press el presidente de Diálogo Interamericano en Washington, Michael Shifter.

