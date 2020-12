Maduro espera que Trump no lo agreda al final de su mandato

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Maduro, reelecto para seis años más en el 2018, se mofó de la consulta y la insistencia de Guaidó sobre permanecer en el cargo, expresando: “Yo no me puedo prolongar el mandato por una consulta por Internet”.

“Nosotros no bajamos la guardia ni un segundo", indicó el gobernante en momentos que reina la incertidumbre de cara al cambio de administración de Estados Unidos. “Esperemos que Donald Trump no vaya a caer en la tentación en un acto de injusticia que llene sus manos de sangre al final de su período”, subrayó, sin dar otros detalles.

