El Salvador: diputados piden destituir a jefe de la policía

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

La Corte también ordenó al ministro de la Defensa y al director de la Policía Nacional Civil que no ejerzan funciones y actividades distintas a las que constitucional y legalmente no están obligados, y exigió al Consejo de Ministros --del cual forma parte Bukele-- el cese de los efectos de la convocatoria a una sesión extraordinaria para aprobar el préstamo.

El presidente Bukele, que se encontraba a unos 120 kilómetros al este de la capital, donde se reunió con familiares de las víctimas de la masacre El Mozote, donde los militares asesinaron en 1981 a casi un millar de campesinos, en su mayoría mujeres, ancianos y niños, dijo que no acataría las recomendaciones de los diputados porque la Constitución no les da esa facultad.

(Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.