Nicaragua: ley impide participación de oposición en comicios

“Esos no son nicaragüenses, no sé cómo se les ocurre pensar que con esa actitud van a participar en una elección”, insistió. “Son terroristas, son criminales y vendepatria, porque siguen pidiendo más sanciones”, agregó.

“Aquí el que no defiende a Nicaragua y pide sanciones... perdió el derecho de optar a cargos públicos cuando vengan elecciones. Ni que sigan peleando por buscar candidatos porque las leyes no lo permiten”, afirmó Ortega, de 75 años, que gobernó en la década de 1980, retornó al poder en 2007 y aspira a una tercera reelección consecutiva.

