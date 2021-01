Ordenan restricciones en zonas playeras de Argentina

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“A la ciudad le golpea muy fuerte (las restricciones)”, dijo a The Associated Press Federico Goransky, de 35 años y propietario de un bar nocturno. Es una ciudad que “depende de los meses de diciembre, enero y febrero; nosotros todo este año 2020 que pasó pudimos subsistir y mantenernos gracias a la buena temporada que habíamos tenido en el enero anterior".

