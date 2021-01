Restaurantes de Cd. de México desafían cierres por pandemia

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Las periodistas de The Associated Press Lissette Romero y Rebecca Blackwell contribuyeron a este despacho.

Ruiz no ha despedido a nadie, pero casi la mitad de sus empleados se han ido debido a que no les puede dar suficientes horas de trabajo para sobrevivir.

El lunes, los comensales llenaron 10 mesas colocadas al aire libre y más esperaban formados en el restaurante de cortes de carne Sonora Grill, ubicado en el Paseo de la Reforma, una de las principales avenidas de la Ciudad de México. Los restaurantes con servicio de comedor observados por The Associated Press revisaban la temperatura de los clientes, les proporcionaban gel desinfectante de manos y limpiaban las mesas.

“El mayor número de contagios se da en lugares cerrados donde no se usa cubrebocas y se pierde la sana distancia”, dijo Sheinbaum, y añadió que las autoridades de la ciudad no querían imponer la restricción a los restaurantes, pero que están tratando de reducir el número de infecciones.

Las autoridades no han condonado los pagos de seguridad social para los trabajadores y Lopresti no quiere dejar a sus empleados sin atención médica. Varios dueños de negocios dijeron que la Comisión Federal de Electricidad, operada por el gobierno, ha mostrado una actitud más difícil que nunca, cerrándoles sus oficinas y haciéndoles casi imposible impugnar los exorbitantes recibos de luz.

