Líder del Congreso de Venezuela insta al diálogo con Biden

Intentos pasados de establecer un diálogo entre el gobierno y la oposición no han logrado destrabar el estancamiento político en el país, y Maduro ha reafirmado su control del poder. Mientras tanto, no se avizora en el horizonte un fin a una crisis económica que ha obligado a millones a emigrar, y que ha hecho que los que aún viven en Venezuela sufran la carestía de bienes básicos, incluida la gasolina, a pesar de que el país cuenta con las mayores reservas petroleras del mundo.

Ofreciendo una rama de olivo al próximo presidente estadounidense, Rodríguez dijo que el partido gobernante de Venezuela está ansioso de un nuevo comienzo tras cuatro años de ataques incesantes por parte del gobierno del presidente Donald Trump, los cuales considera que no sólo exacerbaron el sufrimiento de los venezolanos y no lograron que Maduro dejara la presidencia, sino que también castigaron a inversionistas estadounidenses que históricamente han sido importantes en la nación sudamericana.

