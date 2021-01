Fallece juez chileno que juzgó a Pinochet y logró desafuero

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Tuvo una postura muy coherente, demostrando que Augusto Pinochet estuvo lúcido hasta el final. El luchó siempre mientras fue juez para que se le juzgaran por sus crímenes independiente de que en Chile existieran o no los crímenes de lesa humanidad tipificados en esa época", agrega. "Siempre fue más allá, con independencia de instancias superiores del poder judicial chileno que impidieron llegar al final de estos juicios, y aunque finalmente no tuvieran el castigo que requieren crímenes de esa magnitud”.

“La muerte del juez Guzmán es una gran pena para el mundo de la defensa de DDHH en Chile. Él ha sido un gran referente por su valentía, por haber juzgado en dos ocasiones al exdictador Pinochet... Por lograr su desafuero en un contexto institucional en el que la transición pactada hacia la democracia chilena impedía investigar y generar una justicia real”, explica a The Associated Press Mónica Salinero, Coordinadora del Observatorio de Juventudes y Derechos Humanos.

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.