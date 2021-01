Bolivia impulsa la medicina tradicional contra COVID-19

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Estas son plantas expectorantes”, dijo a The Associated Press el responsable de Medicina Tradicional en La Paz, Vicente Yanahuaya Carrión. “La medicina tradicional nos ha ayudado bastante para prevenir, en algunos casos también para la mejoría del COVID-19”, añadió.

El singular olor de la planta de eucalipto y manzanilla, entre otras hierbas, se percibía el martes a las afueras del Servicio Departamental de Salud en La Paz mientras varios curanderos y autoridades explicaban que hacerlos hervir y vaporizar ayuda a prevenir el virus. Esta no es la primera vez que el gobierno alienta a los bolivianos a acudir a la medicina tradicional para hacer frente a la pandemia, pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) no reconoce ningún remedio que pueda prevenir el virus.

