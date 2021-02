Familiares de enfermos en Perú sufren para conseguir oxígeno

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Para llenar un tanque de oxígeno no sólo se requiere dinero y tiempo, también fortaleza mental para no desesperarse mientras la fila avanza lentamente y los tanques dan vueltas y chocan entre sí provocando un sonido parecido al repique de campanas. Durante los seis días que Alejandro hizo fila vio a varios recibir una llamada anunciándoles que el familiar había muerto porque el oxígeno no llegó.

Alejandro Ccasa reza despus de esperar das junto a un tanque de oxgeno vaco para su to que tiene COVID-19 afuera de una tienda de recarga donde es el primero en Callao, Per, la madrugada del martes 2 de febrero de 2021. (AP Foto/Martn Meja)

