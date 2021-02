Cámara Comercio de EEUU critica reforma eléctrica de México

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Sánchez Cordero defendió la propuesta, señalando que “un sector tan estratégico, de seguridad nacional, como es el suministro de la energía eléctrica, es una rectoría que tiene que estar en el Estado. Esto no significa que no vayan a participar los particulares con ciertas reglas y límites”.

“Se resolvió sobre la constitucionalidad de un acuerdo que es muy distinto a una ley”, declaró Sánchez Cordero. “Entonces, yo creo que tenemos los suficientes, digamos, asideros convencionales y constitucionales para avanzar porque, yo quiero insistir, no estamos rechazando la inversión privada en los temas energéticos, definitivamente no, eso quiero que quede claro”.

(Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.