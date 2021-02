México: médicos de familia, los menos visibles de pandemia

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Y cada vez insiste más en la utilidad de que a los primeros síntomas sus pacientes se hagan la prueba. Sin embargo, sabe que no todos le escuchan por la falta de recursos o la saturación de los lugares donde las realizan de forma gratuita. El propio Galindo no siguió su recomendación cuando se enfermó, según dice, porque tuvo síntomas leves y optó por aislarse por completo.

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.