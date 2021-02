Polémica en Chile por vacunación a extranjeros

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

SANTIAGO – Chile no quiere promover el turismo de vacunas y no inoculará a las personas que estén de paso en el país, señaló la cancillería, aunque sí vacunará a migrantes en situación irregular que hayan transparentado su situación, aclaró el jueves la subsecretaria de Salud, Paula Daza.

