Brasil: gobernadores buscan abastecerse de vacunas

“Si no fuera por esta vacuna (CoronaVac), Brasil sería un país sin vacunas” dijo Doria en entrevista con The Associated Press. Añadió que está negociando la compra de 20 millones de dosis adicionales y si el gobierno federal no las compra, podría venderlas a otros gobernadores. “No corresponde a un gobierno estatal asegurarse las vacunas, pero así estamos”.

