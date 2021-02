Argentina dividida entre congoja y repudio por muerte Menem

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

En tanto que la alcaldía de la ciudad de Río Tercero, en la provincia de Córdoba, no adhirió al duelo nacional dispuesto por el gobierno y resolvió no rendir homenajes a Menem, ya que se lo considera responsable de la explosión de una fábrica de armamento militar en 1995 que causó siete muertos y 300 heridos.

