Argentinas gritan fuerte "Ni una menos" frente a tribunales

“La víctima está sola frente a la policía -que nos toma por locas- y a una justicia que no escucha”, expresó “Ni una menos” en un documento. “Con suerte, consigue que se dicten medidas de protección: para todas las mismas. Botón antipánico -si hay-, restricción de acercamiento para el violento. ¿Quién controla que se cumplan las medidas? Las víctimas. Y cuando se violan... y accionan el botón antipánico les dicen que no pueden hacer mucho”.

