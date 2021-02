La laguna en Colombia que está en riesgo de desaparecer

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Actualmente no hay un plan de manejo ambiental de la reserva hídrica, de la que no depende el agua potable de los pobladores. Tras las denuncias por la sequía en la laguna, las autoridades locales y nacionales están elaborando un plan de acción para intentar conservar el recurso hídrico.

Desde la alcaldía de Suesca no consideran que la agricultura sea un factor determinante en el deterioro de la laguna. “La agricultura que se encuentra alrededor sí es un consumo de agua, pero no es tampoco tan importante como para presentarse el secamiento que estamos viendo”, indicó a la AP Édgar Arturo Muñoz Fresneda, jefe de la Unidad de Desarrollo Agropecuario de Suesca.

El espejo de agua de la laguna de Suesca, ubicada en el centro del país, ha disminuido radicalmente en los últimos años: pasó de tener 25.000 millones de metros cúbicos de agua a 300.000, dijo a The Associated Press un vocero de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), autoridad ambiental de la zona.

