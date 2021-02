Los migrantes en América vuelven al camino pese a pandemia

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Verza reportó desde Ciudad de México. Los periodistas de The Associated Press Sonia Pérez D. en Ciudad de Guatemala y Juan Zamorano en Panamá contribuyeron a este despacho.

La administración de Joe Biden ha aprobado distintas medidas en favor de los migrantes para revertir muchas de las políticas de Donald Trump, y el viernes comenzará a reactivar los casos de unos 25.000 solicitantes de asilo que fueron devueltos a México. Sin embargo, insiste en que no es el momento de migrar debido a que la frontera no está abierta.

