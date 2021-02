DeSantis pide el fin del envío masivo de papeletas no solicitados para elecciones

Copyright 2021 by WPLG Local10.com - All rights reserved.

Dijo que “la práctica de recolectar boletos no es tan común en el estado, pero no quiere confusión o alteraciones de los boletos en los sitios de votación”.

Gov. Ron DeSantis speaks at Feb. 19 news conference in West Palm Beach.

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.