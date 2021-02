Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Quien aparece en este video no ha sido ni es servidor de la nación. Está confirmado. Reprobamos cualquier intento de usar la vacunación vs el COVID con fines políticos o electorales. Cualquier violación a la ley tiene que ser investigada por las autoridades correspondientes”, dice el mensaje del funcionario.

A mediados de enero Pfizer informó que las modificaciones en su planta le permitirían aumentar la producción y suministrar alrededor de 2.000 millones de dosis de la vacuna que desarrolló en alianza con la empresa alemana BioNTech, por encima de lo que había planeado inicialmente, reportó The Associated Press.

En su momento, Serrano rechazó la publicación de El Financiero y dijo, durante una conferencia ofrecida el 17 de febrero, que ella no ganaba 133.094 pesos (6.546,51 dólares) sino “unos 100.000 pesos” (4.918.,1 dólares), aunque no presentó pruebas.

El texto está acompañado de una fotografía en la que se ve a Trump sosteniendo un ejemplar del USA Today con la frase: “Kiss my ass democrats” ("Bésenme el trasero demócratas"), pero la imagen fue editada. El titular original únicamente dice “Absuelto” y se tomó el 6 de febrero de 2020, no este año.

MEXICO CITY – CIUDAD DE MÉUn resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

