Asume nueva ministra de Salud tras escándalo en Argentina

“Periodistas, políticos, empresarios, lo que sea, es una inmoralidad, yo mismo, que soy discapacitado y tengo 74 años, reconozco que van primero los médicos, y no se me ocurriría nunca adelantarme, aunque me lo ofrezcan”, dijo indignado el jubilado Jorge Williams a The Associated Press.

Sus casos no fueron aislados, ya que en los últimos días trascendió que alcaldes, legisladores, militantes y allegados al poder político en distintos lugares del país recibieron la vacuna pese a no estar dentro del grupo prioritario conformado por médicos y personal de la salud en la primera línea de batalla contra el virus y ancianos.

