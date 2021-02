Cómo una tormenta provocó crisis humanitaria en Texas

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

HOUSTON – Dos días antes de que comenzara la tormenta, la principal funcionaria electa de Houston aconsejó a la ciudadanía a prepararse como lo harían para un fuerte huracán. Muchos le hicieron caso: los texanos que pudieron almacenaron alimentos y agua, mientras que organismos no lucrativos y agencias gubernamentales se dispusieron a ayudar a quienes no podían.

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.