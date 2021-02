Coronavirus: ¿Dónde y cuándo son las distribuciones de alimentos esta semana?

People line up early for food distributions in Miami-Dade

Lunes, 22 de febrero de 2021

Condado de Miami-Dade

· 9 a.m. a 11 a.m., Calder Casino, 21001 NW 27th Ave., Miami Gardens. Feeding South Florida.

Condado de Broward

· De 9 a. M. A 11 a. M., Community Christian Church, 10001 W. Commercial Blvd., Tamarac. Feeding South Florida.

Martes, 23 de febrero de 2021

Condado de Miami-Dade

· De 9 a.m. a 11 a.m., 777 Sharazard Blvd., Opa-locka. Feeding South Florida.

· 9 a.m. hasta agotar existencias, 14100 SW 144 Ave., Miami, King Jesus Ministry International/Ministerio Internacional El Rey Jesús.

· 9 a.m. al mediodía, C.G. Bethel High School, 16150 NE 17th Ave., North Miami Beach. C.G. Bethel High School, Family of Excellence Community Alliance, Commissioners Fortuna Smukler, Paul Vilard y Farm Share.

· 10 a. M. A 1 p. m., Greater Bethel African Methodist Episcopal Church, 245 NW Eighth St., Miami. Farm Share.

Miércoles, 24 de febrero de 2021

Condado de Miami-Dade

· De 9 a.m. a 11 a.m., Homestead Air Reserve Park, 27401 Southwest New York Ave., Homestead. Feeding South Florida.

· 9 a.m. al mediodía, The Church of the Incarnation, 1835 NW 54th St., Miami. El alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, y Farm Share.

· De 10 a.m. a 1 p.m., 17500 SW 104th Ave., Miami. Mothers Fighting for Justice y Farm Share.

· 10 a.m. a 2 p.m., Transition,1550 N.W. Third Ave., Miami. Cada miércoles.

· 1 p.m. hasta agotar existencias, Marlins Park, Humana Lot, 1390 NW Fifth St., Miami. Marlins Fundation y Feeding South Florida.

Condado de Broward

· De 10 a.m. a mediodía, Sunrise at Tennis Club, 9605 W. Oakland Park Blvd., Sunrise. Feeding South Florida.

Jueves, 25 de febrero de 2021

Condado de Miami-Dade

· De 9 a.m. a 11 a.m., Loren Roberts Park, 627 NW 6th Ave., Florida City. Feeding South Florida.

· De 9 a.m. a 11 a.m., Amelia Earhart Park, 401 E. 65th St., Hialeah. Feeding South Florida.

· De 9 a.m. a mediodía, o hasta agotar existencias, Jesus Ministry International/Ministerio Internacional El Rey Jesús, 13850 SW 143 CT. # 9, Miami. Todos los martes y jueves.

Condado de Broward

· De 9 a.m. a 11 a.m., Mills Pond Park, 2201 NW Ninth Ave., Fort Lauderdale. Feeding South Florida.

· 9 a.m. a 11 a.m., Miramar Regional Park, 16801 Miramar Parkway, Miramar. Feeding South Florida.

· 9 a.m. a 11 a.m., 1955 N. Federal Highway, Pompano Beach. Feeding South Florida.

Viernes, 26 de febrero de 2021

Condado de Miami-Dade

· De 9 a.m. a 11 a.m., The Fair Grounds, 10901 SW 24th St., Miami. Feeding South Florida.

Condado de Broward

· De 8 a.m. a 10 a.m., City Center, 601 City Center Way, Pembroke Pines. Feeding South Florida.

· De 9 a.m. al mediodía, 901 NW 22nd Ave., Miami. National Community Services y Farm Share

· De 9:30 a.m. a 11:30 a.m., Quiet Waters Park, 401 Powerline Road, Deerfield Beach. Feeding South Florida.

Sábado, 27 de febrero de 2021

Condado de Miami-Dade

· 9 a.m. al mediodía, 12145 NW 27th Ave., Miami. New Harvest Missionary Baptist Church y Farm Share.

· 10 a.m. a 1 p.m., Freedom Temple of Miami, 2994 NW 48th St., Miami. Freedom Temple of Miami y Farm Share.

· De 10 a.m. a 1 p.m., 137 NE 19th St., Miami. Unity on the Bay y Farm Share.

Condado de Broward

· 9:30 a.m. a 11:30 a.m., Broward Sheriff’s Office, 2601 W. Broward Blvd., Fort Lauderdale. Feeding South Florida.

· De 10 a.m. a mediodía, McTyre Park, 3501 SW 56th Ave., West Park. Feeding South Florida.

· 1 p.m. hasta las 4 p.m., 800 NW Eighth Ave., Pompano Beach. El senador Perry E. Thurston y Farm Share.

Distribuciones continuas de alimentos

· De 9 a.m. a mediodía, o hasta agotar existencias, Ministerio Internacional Rey Jesús / Ministerio Internacional El Rey Jesús, 13850 SW 143 CT. # 9, Miami. Todos los martes y jueves.

· 10 a.m. a 2 p.m., Transition, 1550 N.W. Third Ave., Miami. Cada miércoles.

Más información sobre distribución, voluntariado y donaciones.

Adopt-a-Box Florida : https://www.facebook.com/adoptaboxfl

Farm Share : http://farmshare.org/

Feeding Sout Florida : https://feedingsouthflorida.org/covid19/