Fernández critica pesquisa judicial por escándalo de vacunas

En la lista aparecen funcionarios de segunda línea de los ministerios de Salud y de Economía que no son mayores de 60 años a los que Fernández no se refirió.

Al momento de recibir la dosis, muchas de las personas incluidas en la lista no cumplían los requisitos fijados por el gobierno en el plan de vacunación que transcurre con lentitud: ser personal de la salud y mayores de 60 años. Y si por edad les correspondía, se reprocha que no se hayan inscrito en el sistema de turnos como el resto de los ciudadanos.

"Terminemos con la payasada. Le pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben. No hay ningún tipo penal en la Argentina que diga ‘será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila’ y no se pueden construir delitos graciosamente”, sostuvo.

